Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"

https://static.news.ru/photo/d4cb7ca8-21f0-11ea-a6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во время резких скачков атмосферного давления в Москве метеозависимым гражданам необходимо контролировать давление и принимать прописанные врачом лекарства, а также отказаться от физических нагрузок и спать не менее 8 часов. Об том рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В беседе с РИА Новости Тяжельников отметил , что зная прогноз погоды, можно своевременно принять меры, позволяющие перенести трудный период с меньшим негативным влиянием.

Что нужно делать: утром и вечером измерять свое давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарственные препараты. Выходя из дома, надо обязательно иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания для купирования приступа, — рассказал врач.

Он также посоветовал отказаться от физических нагрузок, избегать стрессов, спать не менее 8 часов в сутки и скорректировать рацион питания.

Гипертоникам — увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий, отказаться от кофе и солений. Гипотоникам полезно начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты. Можно принимать тонизирующие средства природного происхождения, такие как лимонник, элеутерококк, шиповник и другие, — рекомендовал Андрей Тяжельников.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в праздничные дни жителей столичного региона ожидает так называемая «барическая пила», которая будет проявляться в виде резких скачков атмосферного давления. Всё это отразится на метеозависимых людях.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о скачках температуры в Москве и Подмосковье. Об этом писал NEWS.ru.