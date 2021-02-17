Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"

Во время резких скачков атмосферного давления в Москве метеозависимым гражданам необходимо контролировать давление и принимать прописанные врачом лекарства, а также отказаться от физических нагрузок и спать не менее 8 часов. Об том рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
В беседе с РИА Новости Тяжельников
Что нужно делать: утром и вечером измерять свое давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарственные препараты. Выходя из дома, надо обязательно иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания для купирования приступа, — рассказал врач.
Он также посоветовал отказаться от физических нагрузок, избегать стрессов, спать не менее 8 часов в сутки и скорректировать рацион питания.
Гипертоникам — увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий, отказаться от кофе и солений. Гипотоникам полезно начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты. Можно принимать тонизирующие средства природного происхождения, такие как лимонник, элеутерококк, шиповник и другие, — рекомендовал Андрей Тяжельников.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в праздничные дни жителей столичного региона ожидает так называемая «барическая пила», которая будет проявляться в виде резких скачков атмосферного давления. Всё это отразится на метеозависимых людях.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о скачках температуры в Москве и Подмосковье. Об этом писал NEWS.ru.