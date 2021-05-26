Московский суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников Росгвардии

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Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Строительство 20 надводных кораблей для Вооружённых сил РФ должно быть завершено в срок. Такое требование выдвинул президент Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого выполнению гособоронзаказа, которое прошло в Сочи в среду, 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

В определённые госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов, — сказал президент....