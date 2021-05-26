Московский суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников Росгвардии

Обвиняемые в злоупотреблении должностными полномочиями Сергей Воробьёв и Александр Швецов арестованы по решению Басманного суда Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию Telegram-канала столичных судов общей юрисдикции.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, осуществляется взаимодействие со следственными органами, — сообщил РБК официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Ранее стало известно, что следователи ГСУ СКР задержали начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии и его зама.
Воробьёва и Швецова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Оба подозреваемых арестованы на два месяца, до 25 июля.