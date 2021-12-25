Московские аэропорты задержали и отменили более 100 авиарейсов

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Аэропорты Москвы 25 декабря отменили и задержали более 100 рейсов. Информацию по авиарейсам предоставил сервис «Яндекс.Расписания».

Наибольшее количество рейсов было задержано в аэропорту Шереметьево — 37, и девять отменено. Во Внуково задержали 26 рейсов и три отменили, а в Домодедово задержали 30 и отменили один.

Причиной изменения расписаний в аэропортах стал гололёд, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлёте и посадке, — отмечает источник агентства.

Ранее сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве ожидается выпадение 10% месячной нормы осадков и сугробы до 27 см, что на 10 см выше нормы, и также прогнозируются скачки атмосферного давления. Такие погодные условия связаны с наступлением североатлантического циклона «Квинтус».