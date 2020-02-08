https://static.news.ru/photo/b89b7588-4aef-11ea-a75a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Температура воздуха в Москве и Подмосковье вновь приблизится к нулю 9 февраля.

В последний день недели в столице будет от нуля до минус двух градусов, в области — чуть холоднее, до минус пяти. Ночные температуры не будут отличаться от дневных существенным образом. Осадков не ожидается, но на дорогах сохраняется гололедица, информирует Гидрометцентр РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, впервые за все зимние месяцы в ночь на 9 февраля погода в столице соответствовала климатической норме, об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, в 8 утра в столице было минус 14,7 градуса, а в подмосковном Клину столбики термометров опустились до минус 18,8.