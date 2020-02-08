Впервые за все зимние месяцы погода в столице соответствовала климатической норме, об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Так, в 8 утра в столице было минус 14,7 градуса, а в подмосковном Клину столбики термометров опустились до минус 18,8,
Можно сказать, что в Москве прервалась рекордно длинная положительная температурная аномалия, которая наблюдалась с 27 ноября прошлого года, то есть 72 дня среднесуточная температура была выше климатической нормы, — подытожил синоптик.
Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей столицы ждёт с 10 февраля оттепель и мрачная погода.
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