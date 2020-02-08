https://static.news.ru/photo/a20c3d96-4a3d-11ea-8673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впервые за все зимние месяцы погода в столице соответствовала климатической норме, об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, в 8 утра в столице было минус 14,7 градуса, а в подмосковном Клину столбики термометров опустились до минус 18,8, передаёт РИА Новости.

Можно сказать, что в Москве прервалась рекордно длинная положительная температурная аномалия, которая наблюдалась с 27 ноября прошлого года, то есть 72 дня среднесуточная температура была выше климатической нормы, — подытожил синоптик.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей столицы ждёт с 10 февраля оттепель и мрачная погода.