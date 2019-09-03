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Росатом и группа «Трансмашхолдинг» собираются выпускать поезда, которые работают на водородном топливе. РЖД при этом считает, что в качестве пилотного полигона для тестирования новой техники подойдёт остров Сахалин, сообщила компания.

Соответствующее соглашение подписано на V Восточном экономическом форуме, передаёт РИА Новости. ОАО «РЖД» рассматривает данный проект как важное перспективное направление повышения экологической безопасности и эффективности железнодорожного транспорта, - указано в...