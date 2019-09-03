Российское министерство здравоохранения предложило создать единый мониторинг раннего выявления биологических рисков. Об этом заявил замминистра ведомства Сергей Краевой на Восточном экономическом форуме.
Создать единую сеть мониторинга с целью раннего выявления биологических рисков, с целью недопущения развития биологических угроз, — пояснил он.
Ранее глава министерства Вероника Скворцова сообщила, что россияне стали реже лечиться за границей. Министр также рассказала, с какими заболеваниями чаще всего наши сограждане выезжают на лечение в другие страны.