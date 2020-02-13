https://static.news.ru/photo/e65feb02-4e5f-11ea-bdac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиров верхних и нижних полок в вагонах поездов дальнего следования могут уравнять в правах по перевозке багажа. Соответствующий документ подготовило Министерство транспорта.

Идея заключается в том, чтобы признать равными притязания тех и других на места для ручной клади независимо от того, где таковые находятся — сверху или снизу.

Если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры, вне зависимости от занимаемого места, имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади, — цитирует проект приказа RT.

Сейчас преимущественное право размещения вещей под нижним местом имеет пассажир с нижней полки, а наверху — с верхней.

Ранее, как писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила убрать из вагонов в поездах дальнего следования ковровые дорожки. По её мнению, они не соответствуют современным требованиям и только собирают пыль.