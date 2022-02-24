Минобороны России сообщило об аварии штурмовика Су-25

Российский штурмовик Су-25 потерпел аварию из-за ошибки пилота, сообщили в Министерстве обороны России, передаёт РИА Новости. Пилот катапультировался и уже находится в своей воинской части. Это произошло во время военной операции российских войск на Украине. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Лётчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части, — рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Где произошла авария — он не уточнил.

Ранее в Минобороны заявили, что информация зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолёте не соответствует действительности. Так ведомство прокомментировало информацию, распространённую Reuters. Британское агентство со ссылкой на украинских военных сообщало, что украинские ПВО сбили российский самолёт в Донбассе.

Также в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что самолёт ВСУ рухнул в Киевской области, погибли пять человек из 14, находившихся на борту. Ведутся спасательные работы, передаёт портал korrespondent.net.