Министерство обороны России опубликовало кадры, запечатлевшие момент освобождения населенного пункта Криничное. Село расположено в Запорожской области.

В ведомстве добавили, что переход данного населенного пункта под контроль российских сил играет важную роль для дальнейшего продвижения. Населенный пункт перешел под контроль России в результате действий подразделений 218-го танкового полка. Это соединение входит в состав 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.

Ранее на Красноармейском направлении подразделения группировки «Центр» ликвидировали несколько блиндажей с живой силой противника. Удар наносился с помощью беспилотных летательных аппаратов. Расчеты БПЛА, входящие в состав 5-й мотострелковой бригады, поразили цели, выявленные в ходе разведки.

До этого в Сумах ВС РФ нанесли удар по зданию, где проходило совещание иностранных наемников и офицеров ВСУ. Атака была совершена с использованием беспилотника. Минобороны РФ эти данные не комментировало.