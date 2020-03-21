В связи с распространением коронавируса в России Министерство культуры дало рекомендации о временном прекращении деятельности кинотеатров в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, рекомендуется приостановить деятельность для посетителей с 23 марта, —
цитируетМинкультуры РФ ТАСС.
По состоянию на 22 марта общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.
Как писал NEWS.ru, ранее в Росавиации сообщили, что Россия с понедельника приостановит полёты своих лайнеров в другие страны из-за пандемии коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен