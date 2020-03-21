https://static.news.ru/photo/90125666-6c66-11ea-94e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с распространением коронавируса в России Министерство культуры дало рекомендации о временном прекращении деятельности кинотеатров в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, рекомендуется приостановить деятельность для посетителей с 23 марта, — цитирует Минкультуры РФ ТАСС.

По состоянию на 22 марта общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.

Как писал NEWS.ru, ранее в Росавиации сообщили, что Россия с понедельника приостановит полёты своих лайнеров в другие страны из-за пандемии коронавируса.