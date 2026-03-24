Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 01:20

Минфин предложил считать НДС с рыночной цены товаров из ЕАЭС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство финансов выступило с инициативой изменить порядок исчисления налога на добавленную стоимость для товаров, ввозимых из стран Евразийского экономического союза, передает РБК. Ведомство предлагает рассчитывать НДС исходя из рыночной цены продукции, а не из заявленной импортерами стоимости.

В Минфине считают, что новая мера позволит бороться с неполной уплатой налога и обелить внешнюю торговлю. По мнению авторов инициативы, действующая система создает возможности для занижения налоговой базы при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Для налогоплательщиков это означает необходимость корректировки логистических и финансовых схем при импорте продукции из стран Союза. Реализация предложения потребует внесения изменений в налоговое законодательство и согласования позиций с партнерами по интеграционному объединению.

Ранее экономист и гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заявил, что стоимость яиц должна снизиться в середине апреля 2026 года. Он отметил, что динамика цен на этот продукт имеет сезонный характер. Далее с учетом сезонного роста предложения стоимость скорректируют в сторону ослабления, отметил эксперт. Он добавил, что сезонный спад производства яиц и, как следствие, рост цен наблюдаются ежегодно.

НДС
Минфин
ЕАЭС
товары
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.