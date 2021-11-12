Мэр Петрозаводска признал свою вину в ДТП в стихах

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский после аварии написал стихотворение, в котором признал, что ДТП случилось по его вине, поскольку он нарушил правила дорожного движения. Стихотворное признание вины градоначальник опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Приключился тут, друзья, вот такой кошмарик,/ По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,/ Тем не менее, он сам правила нарушил/ И толкнул чужой седан центнеровой тушей, — написал Любарский.

Он также сообщил, что в результате происшествия все остались живы и призвал помнить ПДД и не нарушать их.

Инцидент произошёл с мэром Петрозаводска в пятницу, 12 ноября. В результате ДТП Любарский получил перелом ноги, в настоящее время ожидает операцию.