Зоозащитники устроили побег собакам из приюта в Петрозаводске

В Петрозаводске группа лиц, которые позиционируют себя как зоозащитники, организовала массовый побег собак из приюта «Надежда», рассказала в беседе с Readovka.news волонтер Татьяна. По словам женщины, утром обнаружилось, что большая часть подопечных покинула территорию приюта.

Татьяна выразила обеспокоенность о здоровье животных, так как многим из них противопоказано нахождение в стае. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, волонтеры выяснили, что вечером к приюту подъезжали неизвестные люди, которые, предположительно, и выпустили собак.

Ранее стало известно, что домашние животные, особенно кошки и собаки, сильно привязываются к своим владельцам и могут тяжело переживать разлуку. Для эмоционального благополучия питомца важно распознать признаки тоски и принять меры для снижения стресса у животных.