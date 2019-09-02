https://static.news.ru/photo/6d900e2a-cd7f-11e9-a637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал придерживаться нормальной численности классов в школах России, которая должна быть оптимальной для образовательного процесса.

Об этом глава кабмина заявил на селекторном совещании по строительству образовательных организаций в рамках национальных проектов в подмосковном Красногорске.

Во время мероприятия на связь вышел руководитель Татарстана Рустам Минниханов. Он доложил, что в одной из новых школ оказалось 11 параллелей первых классов, передаёт « Интерфакс ».

Это хорошие данные. Единственное, я начал придумывать название — это 1 «М» получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, «Б», «В», «Г». Но вот «Л» — это интересно, — сказал Медведев.

Также председатель правительства после докладов поинтересовался, какова средняя наполняемость первых классов в России. Участники совещания и губернаторы в ответ назвали диапазон от 26 до 30 человек.

В ходе совещания по селекторной связи были заслушаны руководители и других российских регионов, где к 1 сентября были введены в строй новые школы.

Ранее в России вступил в силу государственный стандарт по охране образовательных организаций, разработанный из-за череды резонансных происшествий в школах и колледжах, писал News.ru.