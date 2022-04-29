Медведев анонсировал принятие закона о пребывании иностранцев в России

Фото Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В скором времени будет принят закон, определяющий порядок въезда, выезда и пребывания зарубежных граждан на территории Российской Федерации, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости. В данном вопросе, по словам экс-премьера, необходимо проанализировать действующие международные договора и провести оценку их соответствия этому законопроекту. Он подчеркнул, что эта работа уже ведётся.

Нужно учитывать, что в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту, — сказал он.

Ранее Медведев заявил о необходимости сбора биометрических данных мигрантов. По его словам, без этого условия мигрантам следует отказывать во въезде в Россию либо запрещать въезд на длительный срок. Создание единой современной информационной системы миграционного учёта обсуждали на заседании комиссии Совбеза.

В октябре прошлого года заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов заявил, что в России намерены ввести единый документ для иностранцев. В него будет встроен чип с персональными данными приезжающего на заработки, в том числе биометрическими показателями.