https://static.news.ru/photo/5e4616c4-4428-11ea-8bf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Крыша демонтируемого спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обрушилась 31 января неожиданно для рабочих, под завалами могут быть люди, сообщает региональное управление МЧС.

По информации «Фонтанки», ССК сносят для для строительства ледовой арены, которая по замыслу создателей станет крупнейшей в мире.

Издание ведёт прямую трансляцию работ по сносу СКК.

Как писал NEWS.ru, утром 31 января пять человек погибли и три пострадали после обрушения крыши на заводе в Орловской области, где произошёл взрыв.