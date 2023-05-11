Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ об обращении с ОЯТ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Соглашение предполагает переработку ОЯТ на территории России. Соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Совету министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для реализации положений соглашения, — говорится в законе.

Соглашение было подписано в ноябре 2022 года в Сочи министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем и генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Оно предусматривает механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного технологического хранения, последующей переработки и возврата в Беларусь радиоактивных отходов.

Документ обеспечивает гарантии со стороны Беларуси по приему радиоактивных отходов и готовности соответствующей инфраструктуры. В результате переработки радиоактивных отходов (РАО) планируется снизить их объем в сравнении с прямым захоронением отработавшего топлива.

Накануне КГБ Белоруссии сообщил о пресечении попытки совершения терактов в республике в преддверии 9 Мая. Как рассказали в ведомстве, все подозреваемые в подготовке нападений были задержаны.