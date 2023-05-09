КГБ Белоруссии предотвратил теракты в преддверии Дня Победы

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Сотрудники КГБ Белоруссии пресекли попытки совершения терактов в республике в преддверии 9 Мая, сообщил глава ведомства Иван Тертель. По его словам, все подозреваемые в их подготовке были задержаны, передает БелТА.

Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы. Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать, — сказал Тертель.

Ранее президент страны Александр Лукашенко сообщил о задержании работавшего на СБУ террориста и более 30 пособников. Глава государства добавил, что они — это «разного рода отморозки» внутри общества: не разведка и не контрразведка, а просто враги.

Незадолго до этого стало известно, что всем фигурантам дела о подрыве российского военного самолета А-50 на аэродроме Мачулищи в Минской области может грозить смертная казнь за совершение теракта. Уровень меры наказания не будет зависеть от роли в совершенном преступлении, поскольку оно производилось организованной группировкой.