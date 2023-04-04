«Бывшие и настоящие сволочи»: Лукашенко возмутили пособники террористов Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии свыше 30 пособников террористов

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

В Белоруссии задержали работавшего на СБУ террориста, а также удалось поймать более 30 пособников, заявил президент страны Александр Лукашенко в разговоре с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Как передает БелТА, именно эти люди больше всего возмущают главу государства. Лукашенко добавил, что они — это «разного рода отморозки» внутри общества: не разведка и не контрразведка, а просто враги.

Самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе (иначе их, мерзость эту, назвать не могу), которые помогают совершать противоправные действия. Тем более теракты на собственной земле, против своих же соотечественников, — сказал Лукашенко.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере разведки, белорусский президент сообщил о более интенсивном обмене данными в последнее время. Нарышкин в свою очередь подчеркнул равноценное взаимодействие с взаимным интересом.

Что-то есть посильнее у нас, что-то посильнее у наших белорусских коллег. <...> У нас довольно серьезные планы в этом направлении двигаться, чтобы помогать <...> принимать выверенные, точные стратегические решения, — сказал он.

Накануне стало известно, что всем фигурантам дела о подрыве российского военного самолета А-50 на аэродроме Мачулищи в Минской области может грозить смертная казнь за совершение теракта. Уровень меры наказания не будет зависеть от роли в совершенном преступлении, поскольку оно производилось организованной группировкой.