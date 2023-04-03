В Белоруссии пригрозили смертной казнью обидчикам России КГБ Белоруссии пригрозил смертной казнью подорвавшим самолет ВС РФ под Минском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А-50, архивное фото

Всем фигурантам дела о подрыве российского военного самолета А-50 на аэродроме Мачулищи в Минской области может грозить смертная казнь за совершение теракта, заявил в эфире телеканала ОНТ замглавы Следственного управления КГБ Константин Бычек. Он подчеркнул, что уровень меры наказания не будет зависеть от роли в совершенном преступлении, поскольку оно производилось организованной группировкой.

В соответствии с ч. 9 ст. 16 УК Республики Беларусь все участники организованной группы независимо от их роли в совершенном преступлении признаются исполнителями. В связи с этим всем фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 289 УК — «Акт терроризма, совершенный организованной группой». Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни, — сказал Бычек.

Ранее в СМИ появилось видео с кадрами предполагаемого подлета беспилотника к самолету ВКС России А-50 на аэродроме Мачулищи. Сообщения о диверсии появились 26 февраля. В Кремле не стали комментировать инцидент, заявив, что власти Белоруссии уже опровергли эту информацию.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, всего было задержано более 20 человек, причастных к диверсии на аэродроме Мачулищи. Он уточнил, что остальные участники атаки на самолет А-50 прячутся. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел украинский паспорт.