Лавров рассказал, кому необходим особый иммунитет в секторе Газа Лавров: сотрудники ООН в секторе Газа должны быть защищены особым иммунитетом

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Сотрудники Организации Объединенных Наций, которые работают в зоне палестино-израильского конфликта, должны получить особый иммунитет, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью БелТА. По словам министра, которые приводятся на YouTube-канале агентства, этим вопросом должна озадачиться сама организация.

Ооновский персонал, конечно, должен быть защищен особым иммунитетом, и странно, что Организация Объединенных Наций не заботится о судьбе своих сотрудников, — отметил Лавров.

Он добавил, что журналисты интересовались у представителя генерального секретаря ООН тем, сколько сотрудников организации погибли, а он не нашел ответа. При этом, продолжил Лавров, среди работников организации много погибших. В агентстве по оказанию помощи палестинцам до начала конфликта работали сотни людей, уточнил министр.

Ранее гуманитарный координатор организации Линн Хастингс сообщила, что число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших с 7 октября в секторе Газа, достигло 53 человек. По ее словам, все представители миссии были убиты. Всего за несколько дней до этого в организации сообщали о 38 сотрудниках БАПОР, погибших с начала эскалации в Газе.