Лайк вне закона: фешен-блогеру может грозить срок за пользование соцсетью В России прокуратура вынесла первое предупреждение за пользование иностранной блогерской платформой. Что это означает?

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Впервые в России фешен-блогер Вероника Логинова получила официальное предостережение прокуратуры о «недопустимости» использования социальных сетей Instagram и Facebook (соцсети принадлежат компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской организации и запрещенной). Об этом сообщили в общественной организации «Роскомсвобода», ссылаясь на саму девушку. В организации утверждают, что речь идет о прецеденте — ранее пользователей запрещенных в стране сетей не пытались преследовать за размещение контента в них. Эксперты полагают, что речь может идти либо о недоразумении, либо о «смене установок» правоохранительных органов.

Попала в сети

История началась с того, что в юридическую поддержку «Роскомсвободы» обратилась фешен-блогер Вероника Логинова. В своих блогах на YouTube и в Instagram, которые начала вести еще в 15 лет, она рассказывает о моде, психологии и создании бизнеса. При этом политикой девушка никогда не занималась и своих взглядов публично не озвучивала.

Теперь за ведение Инстаграм мне грозит тюремный срок 6 лет... Я в Париже, звонок от мамы с дрожащим голосом: «К нам домой пришла полиция и они ищут тебя». В это время мой 14-летний брат пытается понять, что вообще происходит и почему у него в коридоре стоят двое взрослых мужчин с заявлением, — написала девушка у себя в аккаунте (орфография и пунктуация автора сохранены).

Логинова пояснила, что она «18-летняя девочка фэшн-блогер, предприниматель, который платит налоги своей же стране».

Да, вот так. Живешь, делаешь красивые фоточки, строишь бизнес, помогаешь людям, никого не трогаешь. Но живешь в России, и среди миллиона блогеров идут именно к тебе. Тут уж без преувеличений — за всю историю работы моего адвоката не было ни единого похожего случая, — сообщила девушка.

Вероника также предоставила юристам копию «предостережения о недопустимости нарушения закона», которое ей направила Кунцевская межрайонная прокуратура.

По данным «Роскомсвободы», в документе говорится, что «надзорным ведомством была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремизму, в ходе которой установлены достаточные и предварительно подтвержденные сведения о готовящихся Логиновой В. В. противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности».

С учетом изложенного, считают в Кунцевской межрайонной прокуратуре, «<...> совершение действий по привлечению пользователей в соцсети Facebook и Instagram, а также размещение там материалов, в том числе рекламных, могут рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределённого круга лиц», — процитировали в организации документ надзорного ведомства.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В «Роскомсвободе» указали, что прокуроры увидели в такого рода деятельности «склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации» (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ, максимальный срок — до 8 лет лишения свободы), «участие в деятельности экстремистской организации» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, до 6 лет лишения свободы).

Кроме этого, предупредили в прокуратуре, за нарушение законодательства о противодействии экстремизму предусмотрена административная ответственность по ст. 13.37, 20.3 КоАП РФ.

По словам главы юридической практики «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна, пока нет понимания, почему правоохранители обратили внимание на Логинову.

Это первая подобная публичная история. У нас есть информация о втором похожем случае. Пока мы пытаемся понять: или это местечковый кейс, или установки правоохранительных органов на этот счет кардинально поменялись, — пояснил NEWS.ru Дарбинян.

Он не исключил, что в дальнейшем в зоне внимания силовиков могут оказаться блогеры с аудиторией более 500 тысяч — к таковым как раз и относится Логинова.

Возможно, кто-то захотел подобным образом отвадить пользователей от Instagram. Сейчас мы пытаемся добиться от прокуратуры разъяснений, какие действия следует считать незаконными — может быть, размещение постов, выставление лайков? — указал собеседник NEWS.ru. При этом он подчеркнул, что Логинова никогда не поднимала политических тем, заметив, что «это не ее история».

Фото: Социальные сети Вероники Логиновой Вероника Логинова

Новый поворот

Речь действительно идет о прецеденте, а произошедшая история выглядит «немножко удивительно», заявил NEWS.ru президент юридической фирмы «Интернет и право», доктор юридических наук Антон Серго:

Это какой-то новый поворот. Все прежние заявления касались того, что использование Instagram и Facebook не трактовалось как участие в экстремистской деятельности. Хотя мне кажется, что государство на самом деле не заинтересовано в том, чтобы полностью увести россиян из этих сетей. Пусть уж лучше там сидят и выпускают пар, нежели выходят с протестами на улицу.

В конце марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и запретил деятельность социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta Platforms Inc., признав их экстремистскими. Иск был связан с отказом удалить призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Пользователей не будут наказывать за использование соцсетей, уточнял в суде прокурор.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в свою очередь подтверждал, что пользователь не будет нести ответственность за публикации в Instagram.

Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере исходя из сегодняшнего законодательства, если он разместил какие-то вещи, нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность, — заявлял Хинштейн в эфире канала «Дума ТВ».

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Александр Хинштейн

По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Instagram нужно разблокировать. По его мнению, сейчас в сети никакого экстремизма практически не осталось.

Зато Instagram очень полезен с точки зрения бизнеса. Многие предприятия малого и среднего бизнеса практически не могут без него существовать. Внутри России аналогов тоже нет. Поэтому логично было бы разблокировать социальную сеть, а не создавать дополнительную напряженность, — пояснил он NEWS.ru.

Он также сообщил, что в ближайшее время в Государственной думе должен пройти круглый стол, посвященный разблокировке этой соцсети.



NEWS.ru запросил официальный комментарий в Генпрокуратуре по поводу дальнейшего правоприменения по отношению к пользователям запрещённых соцсетей.

До специальной военной операции среднесуточный охват Instagram в России был почти 39 млн человек, к середине апреля он упал до 14,5 млн, а к концу мая — до 11,7 млн. Аудиторию подсчитала аналитическая компания Mediascope. Охваты Facebook упали с 6,7 млн пользователей в сутки до 2,9 млн человек в апреле и до 2,2 млн в мае.