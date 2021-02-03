КС ответил на опасения из-за отказа от института «друзей суда»

https://static.news.ru/photo/6eabb010-66cc-11eb-811c-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Из регламента Конституционного суда было убрано положение об институте «друзей суда» — научных организациях и отдельных специалистах, которые готовили правовые заключения о делах. В Конституционном суде отреагировали на это изменение.

В пресс-службе суда отметили, что стороны продолжат иметь возможность представлять заключения для аргументации своей позиции. Поступающие в суд авторитетные академические исследования, содержащие информацию, которая важна для дела и не представлена сторонами, «не будут выброшены в корзину»,

Судьи в любом случае изучают при подготовке дела к рассмотрению зарубежную и международную практику, актуальные научные публикации, и такая обобщённая информация может быть им подспорьем. Как и прежде, КС сам волен выбирать себе друзей, а настоящие друзья действуют не «для галочки», — цитирует пресс-службу суда РБК.

В ряде случаев авторы заключений переводили их в ненаучную или политическую плоскость аргументации, на что их провоцировало положение о «друзьях суда». Такой подход был категорически неприемлем для деятельности Конституционного суда.

Институт «друзей суда» появился в регламенте Конституционного суда в 2017 году. Научные и общественные организации, согласно этому положению, могли отправлять судье-докладчику свои заключения, которые тот мог приобщать к делу.

Как писал NEWS.ru, в ноябре Совет Федерации одобрил внесённый в парламент президентом закон «О Конституционном суде». Этот документ был разработан в развитие принятых поправок в Конституцию. Он предусматривает что председатель КС и его заместители могут назначаться не из состава суда.