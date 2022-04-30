Крымские татары готовы поехать на Украину в качестве добровольцев Глава Белогорского района Крыма Юнусов: Крымские татары готовы участвовать в спецоперации

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Крымские татары готовы принять участие в спецоперации России на Украине в качестве добровольцев, заявил глава муниципального образования Белогорского района Арсен Юнусов, передаёт URA.ru. Он отметил, что крымчане готовы защищать свою родину независимо от любых позиций.

Мы готовы защищать свою родину и свой суверенитет независимо от тех или иных позиций, — заявил он.

Он добавил, что от имени депутатов «всех уровней» Белогорского района выразил поддержку внешнеполитического курса президента России Владимира Путина.

В марте глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что украинские радикалы из «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) призывают крымских татар, которые проживают в Херсонской области, выходить на акции против России, в противном случае они угрожают мирным жителям расправой.