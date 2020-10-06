Коронавирусный штаб в Кремле будет собирать данные о работающих на удалёнке

https://static.news.ru/photo/b410a024-07e6-11eb-9987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

В Кремле есть свой ведомственный штаб по коронавирусу, который будет собирать данные по работающим удалённо сотрудникам администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не знаю точно. У нас есть свой ведомственный штаб. И мы туда будем давать данные о тех, кто у нас находится на удалёнке, — цитирует РИА Новости представителя Кремля, которого спросили, будет ли администрация президента отправлять требуемые данные московской мэрии.

Ранее стало известно, что работодателей в Москве обязали еженедельно с 12 октября отчитываться о переведённых на дистанционный формат работы сотрудниках. Соответствующий указ издал мэр столицы Сергей Собянин. В список сведений, которые нужно передавать московским властям, входят название организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ОКВЭД, общая численность сотрудников, а также количество работников на удалёнке. Кроме того, по каждому специалисту, работающему из дома, необходимо сообщать номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер автомобиля, номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных билетов.

Наличие этих граф — главное отличие нынешнего перечня требований от организаций и индивидуальных предпринимателей от документа, который Собянин подписывал в марте. Тогда речь шла о предоставлении властям численности сотрудников, переведённых на удалённый режим работы или оставленных на своих местах.

Предоставлять же номера транспортных карт и автомобилей граждане должны были для получения разрешения на передвижения в период действия пропускного режима в апреле — мае.

За невыполнение этих требований работодателям может грозить штраф.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Исключение составляют лишь пенсионеры, присутствие которых на рабочем месте критически важно.

Дистанционный режим работы обязаны ввести большая часть работодателей, за исключением стратегических предприятий и оборонных заводов. Власти Москвы рассчитывают, что подобное решение будет способствовать снижению распространения коронавируса благодаря ограничению социальных контактов и уменьшению пассажиропотока в транспорте, писал NEWS.ru.