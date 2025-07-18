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18 июля 2025 в 12:36

Комбат исполнил мечту бойцов о лимонаде и курице-гриль, рискуя жизнью

Комбат Охотник сквозь обстрел принес бойцам ВС РФ ящик лимонада и курицу-гриль

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Командир с позывным Охотник из спецподразделения «Ахмат» выполнил обещание, данное своим бойцам, — принес им ящик лимонада и восемь куриц-гриль, рассказал один из военных с позывным Тихий в беседе с блогером Елизаветой Елисеевой. Они получили эту награду за взятие сложного участка в зоне боевых действий.

Командир пообещал: если возьмем участок, привезет все, что попросим. Ребята попросили лимонад и курицу-гриль. И вот он, командир батальона, под обстрелом прошел три километра, неся ящик лимонада и восемь куриц-гриль – по одной на каждого бойца. Тот ящик – это двадцать бутылок, — отметил Тихий.

Ранее стало известно, что командир танкового взвода с позывным Унга из группировки войск «Восток» сообщил ТАСС, что в ходе боя за Константинополь в ДНР спас не менее 10 сослуживцев. По его словам, одного из них он спас от пуль, девять других вывел ранеными из окружения, преодолев расстояние в 15 километров.

До этого российский боец защитил мирного жителя от удара украинского дрона во время эвакуации из села Богатырь в ДНР. Подробности рассказал военный из 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Гусь. По его словам, солдат сильно пострадал из-за своего подвига.

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