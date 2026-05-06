06 мая 2026 в 07:09

Всего 3 ингредиента, а вкус как в дорогом кафе: мой идеальный рецепт освежающего лимонада

Домашний лимонад — это единственная полезная замена сладким газировкам, которые так любят дети. Всего из трех ингредиентов и без лишней химии вы получаете напиток, насыщенный витаминами и настоящим вкусом цитрусовых.

Что понадобится

Лимоны — 2 шт., апельсин — 1 шт., сахар — 4 ст. л., вода — 700 мл, газированная вода — для подачи.

Как готовлю

Фрукты тщательно мою. С двух лимонов и одного апельсина тонко срезаю цедру, стараясь не задеть белую горькую часть, и складываю в миску. Из оставшихся цитрусовых с помощью соковыжималки выжимаю сок и добавляю его к цедре.

Всыпаю 3 ст. л. сахара, заливаю все 700 мл крутого кипятка, тщательно перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю настаиваться на ночь в прохладном месте. Утром настой снова перемешиваю, добавляю оставшуюся 1 ст. л. сахара, хорошо размешиваю до полного растворения и процеживаю через крупное сито, чтобы удалить цедру и мякоть.

Готовый концентрированный лимонад разливаю по кувшинам или бутылкам и отправляю в холодильник до полного охлаждения. При подаче разбавляю напиток на одну треть холодной газированной водой — так он становится идеально освежающим.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
