Командира российского отряда проверяют после жалоб на избиения солдат Baza: задержанного командира отряда «Ватан» проверяют после жалоб на избиения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Командира добровольческого отряда «Ватан», подозреваемого в расправе над тремя военными из Башкирии, проверяют после жалоб на вымогательство денег у солдат и избиение, сообщает Telegram-канал Baza. Информацию об этом предстоит проверить следователям, которым пожаловались родственники и сослуживцы погибших.

По данным источника, в мае командир с позывным Самурай начал вводить свои правила, которые не понравились большинству. Например, командир получал всю гуманитарную помощь, которую собирали для добровольцев, но членам отряда она доставалась только за деньги. Несогласных командир привязывал к деревьям и избивал, сообщает канал.

Сослуживцы погибших поделились, что деньги с них собирались регулярно, якобы на общие нужды. Но не всегда удавалось увидеть результаты сборов. Например, отряд скидывался на КамАЗ для подразделения, но его так и не приобрели. У солдат, которые служили с подозреваемым год назад, также остались неприятные воспоминания. Они рассказали, что командир загонял их в подвалы, отбирал мобильные телефоны и простреливал ноги «за мародерство». Жалобы оставляли без внимания.

Ранее в воинской части, расположенной в Глушковском районе Курской области, погиб 18-летний солдат срочной службы. Юноша был убит выстрелом в голову из автомата Калашникова. Сообщалось, что подозреваемый в убийстве военнослужащего уже задержан. Им оказался 20-летний срочник из этой же части. В момент происшествия он находился в карауле.