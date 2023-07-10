Baza сообщила об убийстве срочника в Курской области Baza: 18-летнего солдата-срочника застрелили в воинской части в Курской области

Фото: Global Look Press

В воинской части, расположенной в Курской области, убит 18-летний солдат срочной службы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, юноша был убит выстрелом в голову из автомата Калашникова. В Минобороны эту информацию не комментировали.

По данным Baza, тело 18-летнего срочника из Подмосковья <...> с огнестрельным ранением головы было найдено в одной из воинских частей в Глушковском районе области в ночь на 10 июля, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что подозреваемый в убийстве военнослужащего уже задержан. Это 20-летний срочник из этой же части. По информации канала, в момент происшествия он находился в карауле. Как сообщает Baza со ссылкой на следователей, именно он совершил роковой выстрел.

Что стало причиной произошедшего, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области пьяные военные избили полицейского на межвидовом полигоне. По данным СМИ, у пострадавшего диагностировали синяк и ушиб груди. В отношении нападавших проводится проверка. Минобороны России эту информацию не комментировало.