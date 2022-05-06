«Киев будет снесён»: эксперт о последствиях атаки ВСУ на Крымский мост Эксперт Литовкин: если Киев атакует 9 мая Крымский мост, то украинскую столицу снесут с лица земли

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Военный эксперт Дмитрий Литовкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что если Киев 9 мая нанесёт ракетный удар по Крымскому мосту, то он будет снесён с лица земли. Так эксперт прокомментировал заявление представителя ВС Латвии Яниса Слайдиньша о планах Украины атаковать мост. Он подчеркнул, что мост защищён средствами ПВО, а в преддверии праздника Дня Победы безопасность будет усилена.

Ну и флаг им в руки, значит Киев будет снесён с лица земли, тем более Крымский мост уже защищён средствами ПВО со всех сторон, и чем больше они рассказывают нам про 9 мая, тем больше вероятность того, что там будет усиление, — сказал эксперт.

Он считает, что если атака всё же состоится, то по центрам принятия решения будут нанесены сокрушительные удары, которые Украина раньше не испытывала.

Если это произойдет, то действительно, по центрам принятия решений будут нанесены сокрушительные удары, которых Украина ещё не видела, без всяких иллюзий, око за око, как говорится, — считает Литовкин.

По словам эксперта, Вооружённые силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а если бы ВСУ не заходили с тяжёлой техникой в города и вели боевые действия за их чертой, то «всё бы уже давно закончилось».

Ранее в Минобороны РФ и МИД неоднократно заявляли о возможности нанесения ударов по «центрам принятия решений».

6 мая представитель Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш заявил, что у него есть информация о том, что власти Киева готовятся нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. По его мнению, ВСУ не стоит упускать стратегически важную возможность ударить по объекту.