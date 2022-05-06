В Латвии заявили, что Киев готовит удар по Крымскому мосту 9 мая

Фото shutterstock.com

Есть информация о том, что власти Киева готовятся нанести удар по Крымскому мосту 9 мая, об этом сообщил представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш в интервью Латвийскому радио. По его мнению, ВСУ не стоит упускать стратегически аважную возможность ударить по объекту.

Такая вероятность должна поддерживаться, так как после поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту, — заявил Слайдиныш.

По его мнению, повреждение Крымского моста может стать большим ударом для Москвы. Слайдиныш объяснил это тем, что Россия использует его для поставок резервов всему южному направлению.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность. Он подчеркнул, что по мосту Россия перебрасывает на полуостров подкрепление для участвующих в спецоперации российских военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Данилова анонсированием теракта. Он подчеркнул, что это требует правовой оценки и соответствующего наказания.