Песков назвал заявление об ударе ВСУ по Крымскому мосту анонсом теракта
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
13:07, 21 апреля 2022
Вид на автомобильно-железнодорожный мост через Керченский пролив, связывающий Крым с материковой частью РоссииФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о возможном ракетном ударе ВСУ по Крымскому мосту анонсированием теракта. Он подчеркнул, что это требует правовой оценки и соответствующего наказания, передаёт ТАСС.
Ничем иным, как анонсированием теракта, это не назвать, это неприемлемо, здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием, — заявил представитель Кремля.
По его словам, Крымский мост, как и все стратегические объекты России, обеспечивается всеми необходимыми мерами безопасности и предосторожности по линии профильных служб.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность. Он подчеркнул, что по мосту Россия перебрасывает на полуостров подкрепление для участвующих в спецоперации российских военных.
20 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что боевые вертолёты США, полученные Украиной, могут быть использованы ВСУ для нанесения ударов по объектам на территории России. По её словам, члены Альянса обеспечивают Киев всем необходимым, в том числе оружием, военной техникой и боеприпасами, чтобы намеренно затянуть активную фазу спецоперации.