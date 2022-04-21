Песков назвал заявление об ударе ВСУ по Крымскому мосту анонсом теракта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о возможном ракетном ударе ВСУ по Крымскому мосту анонсированием теракта. Он подчеркнул, что это требует правовой оценки и соответствующего наказания, передаёт ТАСС.

Ничем иным, как анонсированием теракта, это не назвать, это неприемлемо, здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием, — заявил представитель Кремля.

По его словам, Крымский мост, как и все стратегические объекты России, обеспечивается всеми необходимыми мерами безопасности и предосторожности по линии профильных служб.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность. Он подчеркнул, что по мосту Россия перебрасывает на полуостров подкрепление для участвующих в спецоперации российских военных.