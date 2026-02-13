Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 февраля: инфографика

В ночь на 13 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 58 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 февраля до 07:00 мск 13 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 43 БПЛА над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА над территорией Ростовской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Республики Крым, — сообщили в военном ведомстве.