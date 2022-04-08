«Какой-то запредельный рекорд»: социолог оценил уровень смертности в России

Уровень смертности в России в 2021 году был запредельным, сообщил социолог Александр Прудник «Царьграду». По его словам, умерло больше миллиона россиян — впервые со времён Второй мировой войны. Для мирного времени это слишком много.

На самом деле, проблема гораздо серьёзнее, чем даже то, как она тревожно прозвучала в ваших устах. Потери населения за прошлый год перевалили за миллион. Это впервые после окончания Второй мировой войны. Это вообще какой-то запредельный рекорд в мирное время, — сказал Прудник.

Ранее исследователи ИНП РАН установили, что избыточная смертность с апреля 2020-го по январь 2021-го составила в России 350 900 случаев. Ущерб от коронавируса оказался значительно больше, чем во многих развитых странах. По их мнению, на смертность повлияла оптимизация системы здравоохранения. Главный врач московской Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников назвал её «перестройкой» и «реорганизацией», в результате которой «медицина была растащена по дворам».

Независимый демограф Алексей Ракша рассказывал, что на избыточную смертность при коронавирусе сильнее, чем состояние медицины, влияет информационное освещение, пропаганда и религия. Верующие часто заражаются из-за того, что соблюдают обряды, которые приводят к скоплению людей.