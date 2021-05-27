Дорожные дрязги: какие марки авто выбирают самые агрессивные водители

https://static.news.ru/photo/85b950b8-bf9c-11eb-afd9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне считают самыми агрессивными водителями тех, кто выбирает определённые марки автомобилей. Какие, установил Авто.ру, проведя опрос среди автовладельцев.

В исследовании приняли участие более четырёх тысяч человек. Каждый десятый опрошенный негативно отзывается о владельцах «японцев», а 7% считают, что к дрязгам и ссорам на дорогах склонны владельцы корейских машин. Поведением россиян недовольны 26% соотечественников. Владельцы марок отечественного автопрома самые неаккуратные, по их мнению.

Лидируют в списке водители на немецких машинах. Самыми агрессивными их считают 48% россиян. Получается, что наиболее склочными считают тех водителей, кто использует самые распространённые марки в России.

Что касается конкретных марок, то самыми напористыми считают владельцев BMW — 53% опрошенных. В антилидеры общественного мнения также попали самые народные автомобили — Lada. Против Hyundai и Kia проголосовали только 6%.

Зато самыми лапочками на дорогах считают владельцев шведских и французских авто. Их назвали аккуратными более 25% и 19% респондентов соответственно. На третьем месте «японцы» — более 15% опрошенных.

Ранее сообщалось о самых неожиданных штрафах, которые могут получить российские автомобилисты. К таким нарушениям относится отсутствие одного из зеркал заднего вида. Без них эксплуатация машины запрещена, а инспектор ДПС может выписать штраф в размере 500 рублей и запретить дальнейшее движение. Также некоторые полицейские штрафуют на 500 рублей автомобилистов за трещину на лобовом стекле, если она расположена в районе действия дворников и больше 10 см в длину. Также штраф можно получить, если припарковаться на разметке. О других подобных промахах, за которые можно поплатиться, читайте у нас на сайте NEWS.ru.