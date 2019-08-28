Когда Владимир Высоцкий пел о том, что «открыт закрытый порт Владивосток», ни он, ни его современники не могли предположить, что крупнейший город, объявленный недавно новой столицей Дальнего Востока, окажется фактически закрытым по причине затопления.

Этим летом стихия, конечно, разыгралась. И сообщения о затопленных городах Иркутской области или о тотально зажжённой тайге Восточной Сибири напоминают уже фронтовые сводки с миллиардными потерями и человеческими жертвами. Но одно дело — маленькие городки и так называемые «территории контроля» дикой тайги без населённых пунктов. Другое — крупнейший город важного региона. И не просто мегаполис дальневосточного масштаба, а фактически витрина «края далекого, но нашенского». Место проведения важных и представительных международных форумов и выставок, встреч на высшем уровне ведущих политиков. А ныне город ещё и крупнейший университетский центр, готовый принимать в своих новеньких с иголочки аудиториях детей разных народов.

И такой город оказался бессильным перед натиском стихии. Да, на Владивосток вылилось три месячные нормы осадков. Ситуация оказалась, что называется, внештатная. Но ведь она прогнозируемая. К тому же, такие водные потоки сносят город уже не впервые. Многие формируемые на океанских просторах циклоны постоянно задевают своими крыльями и столицу этого края. В последнее время в город вложено немало государственных средств. Вопрос только в том, насколько эти средства были эффективно потрачены. Мы же помним, как переделывали инфраструктуру ныне показательного острова Русский. Как обваливалась дорога, к нему ведущая. Вот и теперь рушатся опорные стенки, текут на городские дороги самые настоящие сели

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Затопило даже часть трассы, строящейся в рамках национальных проектов. Видимо, как часто бывает у нас, забыли о создании эффективной системы ливневки. На многих улицах уровень воды достиг одного метра. Вышли из строя автобусы, «нырнули» автомобили. Затопило электроподстанцию, которая просто взорвалась, оставив без света десятки домов.

Откровенным издевательством звучит информация о том, что потоки воды повредили павильоны тематической выставки «Улицы Дальнего Востока», которую специально строили для Пятого Восточного экономического форума. Оказалось: для того, чтобы стать реальной передовой столицей Дальнего Востока, недостаточно перебазировать сюда аппарат полномочного представителя президента. Нужна и достойная инфраструктура, гарантирующая защиту городу от таких катаклизмов.

Тем более, что ещё года не прошло после прошлогодних губернаторских выборов, в ходе которых Москва всячески поддерживала своего кандидата, Олега Кожемяко, разными преференциями для региона. Но вот затяжные дожди как бы спустили руководство на грешную затопленную землю, показав немало число общих организационных просчётов.

Сейчас во Владивостоке объявлено ЧС. И, думается, когда вода все-таки сойдёт, у местных управленцев будет достаточно информации к размышлению. Причем не только об очередных выставках и форумах.