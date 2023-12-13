Как россияне будут отдыхать в 2024 году. Инфографика

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Новогодние выходные в 2024 году продлятся 10 дней, следует из производственного календаря. Россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно. Всего в 2024 году будет 248 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

Длинные выходные ждут россиян также с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Нерабочими будут и две четырехдневки в конце апреля — начале мая. Праздник весны и труда планируется отмечать с 28 апреля по 1 мая. При этом суббота 27 апреля будет рабочим днем. А в связи с празднованием Дня Победы россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая включительно.

В июне запланирован только один выходной — День России в 2024 году выпадает на среду, 12 июня, которая и будет нерабочей. А в честь Дня народного единства будет два выходных — 3 и 4 ноября. Однако суббота 2 ноября будет рабочей.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru