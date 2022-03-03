Кадыров: семьи погибших российских военных получат более 2 млн рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг распространяющиеся в Сети сообщения об 11 тыс. рублей, которые якобы выплатят семьям погибших российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Он назвал это дезинформацией, которую распространяют украинские националисты, и заявил, что семьи погибших российских военных получат более 2 млн рублей.

Я постоянно нахожусь на связи с Минобороны РФ и лично говорил с министром. Тиражируемые сообщения про 11 тыс. рублей — это фейковая информация. На самом деле в регионах семьи погибших военных получат по 1 млн рублей от Минобороны, и ещё более 1 млн рублей они получат из федерального бюджета. Всё остальное — это бессовестная ложь, распространённая кончеными отморозками, — заявил Кадыров.

По его мнению, в основе данного фейка лежит информация о выплате повышенных пособий по уходу за ребёнком, которые положены семьям призывников в течение периода их службы.

Мы своих героев никогда не забываем и не оставляем их семьи наедине с бедой. Не слушайте провокаторов. Таких подлецов и смутьянов раньше расстреливали. И правильно делали, — подчеркнул глава республики.

Он также отметил, что в любых спецоперациях могут быть жертвы. При этом Россия «борется за безопасность народа и государства». Кадыров признался, что боевой дух бойцов сейчас находится на «невиданном доселе высочайшем уровне». Он также пообещал скорые результаты.

Глава Чечни ранее сообщил о гибели двух и ранении шестерых бойцов из числа уроженцев республики в ходе специальной операции российских войск на Украине. Он обратился в своём Telegram-канале к украинцам, призвав вооружённые силы этой страны встать с военными России плечом к плечу в борьбе против националистов и террористов.