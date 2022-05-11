Россия ответила встречными санкциями против западных компаний

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Правительство России вводит ответные санкции против западных компаний, соответствующее постановление кабмина РФ опубликовано на сайте правовой информации. В списке значится 31 компания из разных стран, включая Германию, США, Сингапур, Францию и другие.

В документе говорится, что с компаниями из списка нельзя совершать ряд операций. Кроме того, органы власти, юридические лица и граждане не смогут заключать сделки ни с этими компаниями, ни с подконтрольными им организациями. Не получится в том числе исполнять перед ними обязательства по ранее совершённым сделкам и осуществлять денежные операции в их пользу.

Постановление также регулирует критерии операций по отношению к этим компаниям, которые запрещено совершать. Под запрет попали сделки, заключаемые в пользу подсанкционных компаний, операции с ценными бумагами с участием или в пользу соответствующих организаций.

С 1 апреля «Газпром Германия» и входящие в неё активы, имеющие системное значение для Германии, из-за санкций против РФ перестали контролироваться российским «Газпромом». Спустя несколько дней министр финансов ФРГ Роберт Хабек сообщил о том, что немецкая дочерняя компания и её активы, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd были переданы под управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA) Германии до 30 сентября.