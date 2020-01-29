https://static.news.ru/photo/da568956-42c0-11ea-a164-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Fei/Xinhua/Global Look Press

Называющий себя провидцем иранец Салман Салехигударза заявил, что появившийся в Китае коронавирус 2019-nCoV «уничтожит половину населения Земли».

Салехигударза полагает, что эпидемия станет наказанием человечеству за неправедную жизнь, — пишет сайт argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, эпидемия началась в китайском городе Ухань в конце 2020 года. Число заболевших к 29 января превысило 6 тысяч человек, погибли 132. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила лишь несколько случаев, в которых заподозрила передачу заболевания от человека к человеку.

Китайские учёные к концу января обнаружили антитело, способное эффективно бороться с вирусом 2019-nCoV — это образец, полученный во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года.