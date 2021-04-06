Иностранные делегации не пригласят на парад Победы в Москву

https://static.news.ru/photo/0528c60c-978f-11eb-aaf8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гостей из зарубежных стран не станут приглашать на празднование 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом, парад Победы в Москве пройдёт без участия официальных иностранных делегаций.

Год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников, — цитирует Пескова ТАСС.

Процедура приглашения гостей останется традиционной. Она претерпит изменения лишь в части санитарной безопасности, которую определят ответственные структуры исходя из эпидемической ситуации в стране, которая будет актуальна ближе к дате торжества.

Ранее NEWS.ru писал, что шествие «Бессмертного полка» в текущем году готовят как в живом, так и в онлайн-формате. Окончательное решение, как именно его проводить, будет принято ближе к Дню Победы.

Как сообщал член Совета Федерации Валерий Рязанский, ветераны Великой Отечественной войны получат к празднику единоразовые дополнительные выплаты — от пяти до десяти тысяч рублей.