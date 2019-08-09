https://static.news.ru/photo/c2998b06-bc2e-11e9-80b9-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из производителей таблеток для похудения незаконно использовал имя герцогини Сассекской Меган Маркл. Не некоторых ресурсах размещались фотографии Маркл до и после беременности с подписью, которая гласила, что таблетки помогли герцогине вернуть форму после родов.

Ещё один сайт напечатал фейковое интервью с Меган. В нём говорилось, что герцогиня более десяти лет искала формулу, которая поможет худеть без изнурительных тренировок. Создатели фальшивки также утверждают, что Маркл выпустила таблетки, «вопреки протестам королевской семьи», якобы это является делом всей её жизни, пишет сетевое издание BIMRU .

Букингемский дворец потребовал прекратить использовать имя герцогини в рекламных целях.

Как писал News.ru, супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась обладательницей внушительной коллекции ювелирных украшений, стоимость которых варьируется от 30 тысяч до 23 миллионов рублей.