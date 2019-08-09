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Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась обладательницей внушительной коллекции ювелирных украшений, стоимость которых варьируется от 30 тысяч до 23 миллионов рублей.

Главным в коллекции герцогини является помолвочное кольцо с огромным бриллиантом, привезенным Гарри из Ботсваны. По оценкам экспертов, украшение стоит не менее 10 млн рублей.

За комплект Reflection de Cartier титулованный избранник Маркл отдал около 23,7 млн рублей. Браслет украшал руку герцогини в момент венчания, а серьги-шандельеры из 18-каратного белого золота с обилием бриллиантов Меган надела на вечеринку по случаю свадьбы.

На премьере фильма «Король Лев» в Лондоне Маркл продемонстрировала гвоздиками с крупным бриллиантом и тёмной окантовкой от от Nikos Koulis стоимостью около 780 тысяч рублей.

Кроме того, во время австралийского тура Меган вышла в свет в серьгах принцессы Дианы стоимостью 182 тысячи рублей.

Также у бывшей американской актрисы есть браслет Cartier с 61 бриллиантом за 1,4 млн рублей. По данным «Экспресс-газеты» , украшение подарил принц Чарльз на свадьбу.

На большом пальце герцогиня периодически носит золотое кольцо ювелирного дома Vanessa Tugendhaft в форме знака бесконечности за 90 тысяч рублей.

Ранее News.ru писал о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл принесла королевской семье более 700 млн фунтов стерлингов ($880 млн). Интерес к истории любви бывшей американской актрисы и британского принца Гарри существенно повлиял на рост продаж памятных сувениров с символикой британской монархии по всему миру. По словам директора Коллекционного королевского фонда Тима Нокса, на спрос повлиял так называемый эффект Меган Маркл — замужество герцогини Сассекской и последующее рождение сына Арчи.