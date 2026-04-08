Ильиновка, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 апреля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 8 апреля? Что происходит у Белицкого, Бугаевки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Липовки, Молодецкого, Миньковки, Новоалексадровки, Озерного, Павловки, Федоровки Второй, Харькова и Часова Яра?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении продолжаются бои в Новоалександровке.

«ВС РФ расширяют зону контроля к западу от Родинского. На Константиновском направлении идут бои в районе Ильиновки и в Долгой Балке. На Краснолиманском направлении продолжаются бои за город. На Северском направлении ВС РФ отражают контратаки противника в районе Липовки и Федоровки Второй. Идут бои в районе Калеников и Кривой Луки. Сообщается о продвижении в районе Миньковки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении есть продвижение у Волчанских Хуторов. Отражена контратака ВСУ в районе Избицкого», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении в районе Волчанских Хуторов продолжаются стрелковые бои, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО

«ВСУ оборудуют сеть укреплений по рубежу Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук. На Славянском направлении ВСУ контратакуют в северной части Никифоровки и у Федоровки Второй. На Константиновском направлении — бои за город и обход его с запада. Противник старается не допустить охвата своего гарнизона с фланга, контратакует. В районе Гуляйполя наши воины-дальневосточники продолжают вклиниваться в оборону противника в интересах освобождения населенных пунктов Воздвижевка, Верхняя Терса, Комсомольское и Чаривное», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Константиновском направлении ВС РФ постоянно срывают ротации ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Бои идут в районе Ильиновки. Часовоярское направление. Немного севернее в районе Майского идут позиционные бои. Постепенно ломаем оборону ВСУ. ВС РФ нанесли удар по украинскому пограничному отряду в Харьковской области. ВС РФ за сутки поразили предприятия по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет для ВСУ», — сообщили военкоры.

