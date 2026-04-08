В Иране рассказали о последних ударах по объектам США до перемирия КСИР нанес удары по 13 нефтяным объектам США до объявления перемирия

Элитные подразделения Вооруженных сил Ирана нанесли удары по американским нефтяным объектам, целям в Израиле и позициям ВС США на Ближнем Востоке до объявления перемирия в ночь на 8 апреля, сообщил Корпус стражей Исламской революции. В рамках сотой волны операции «Правдивое обещание — 4» иранские военные поразили более 25 стратегических целей противников, передает иранская гостелерадиокомпания.

Среди пораженных объектов оказались 13 энергетических комплексов и нефтепроводов, связанных с Соединенными Штатами и Израилем, а также 10 военных и логистических объектов. В число атакованных целей вошли НПЗ американской компании Chevron в Саудовской Аравии, уточнили в КСИР. Также удары были нанесены по объектам корпораций ExxonMobil и Dow Chemical.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с Ираном о временном прекращении огня на две недели. Решение было одобрено лидерами стран и поддержано военными структурами обеих сторон.

Позже Трамп допустил возобновление боевых действий против Ирана. По словам президента США, американские войска «легко» вернутся к нападениям на Исламскую Республику, если в мирном урегулировании не удастся достичь прогресса.