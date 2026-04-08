Снежный циклон завалил сотни домов в Дагестане

Сильный снежный циклон накрыл село Хосрех в Кулинском районе Дагестана, сообщает Telegram-канал SHOT. Жители вынуждены раскапывать свои дома.

Из-за непогоды в населенном пункте временно отсутствовали связь и электроснабжение. Впоследствии подача электроэнергии была восстановлена, возобновили работу магазины, ранее закрытые из-за погодных условий.

Сложная обстановка сохраняется и в Агульском районе, где также прошел интенсивный снегопад. В селе Куруш в высокогорной зоне дороги и дома оказались занесены, что привело к фактической изоляции населенного пункта. По прогнозам, в ближайшие дни в горных районах Дагестана ожидаются новые осадки в виде снега и дождя, что может осложнить ситуацию.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что от наводнений в регионе пострадали более 6,2 тыс. человек. По его словам, примерно такое же количество домов и частных участков оказалось повреждено. Он также отметил, что в Дагестане развернуты 55 пунктов временного размещения, где сейчас находятся свыше 700 человек.

Также в республике стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что иммунизацию начали в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций.