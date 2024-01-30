Хакеры, подтасовки, провокации: стоит ли верить в честность ДЭГ в 2024 году

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России начался прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах 2024 года. Этой системой смогут воспользоваться жители 29 регионов страны. От дистанционного голосования за рубежом ЦИК отказался из-за высоких рисков. Насколько защищена платформа ДЭГ от хакерских атак, можно ли верить результатам и планируют ли развивать дальше такой формат — в материале NEWS.ru.

Где в России пройдет онлайн-голосование на выборах президента в 2024 году

Прием заявок для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России стартовал 29 января и продлится до 11 марта. Помимо Москвы, в ДЭГ примут участие 28 регионов — это в том числе Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская и Ярославская области.

Впервые возможность онлайн-голосования появилась у вологодцев. Также ДЭГ доступно жителям Алтайского, Камчатского, Пермского краев, Карелии, Крыма, Чувашии, Севастополя и Ненецкого автономного округа. По данным ЦИК, онлайн-голосование охватит около 38 миллионов избирателей.

Жители регионов смогут подать заявку на портале «Госуслуги». Затем нужно дождаться уведомления с ее подтверждением. Если избиратель передумает, заявку можно отозвать, но сделать это нужно до полуночи 11 марта. В противном случае, получится проголосовать только дистанционно. При этом глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на участках поставят компьютеры, чтобы избежать возможных провокаций.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москвичи смогут принять участие в ДЭГ без подачи заявления. Им необходимо заранее проверить актуальность своих данных на портале mos.ru и там же оставить свой голос. Кроме того, на некоторых московских участках смогут принять участие в выборах и иногородние граждане. Для этого им нужно подать заявление на платформе «Мобильный избиратель» за три дня до начала голосования.

Защищено ли ДЭГ от хакерских атак

Ранее Памфилова говорила, что главный критерий применения ДЭГ в регионах — это наличие опыта. Она подчеркнула, что Центризбирком не собирается «во время президентской кампании рисковать», цитировали ее РИА Новости. Исключение сделали лишь для Вологодской области, где к платформе проявили большой интерес.

От онлайн-голосования за рубежом ЦИК категорически отказался, так как это связано с высокими рисками. «Зная, с каким рвением и желанием наши недруги, которые нас назначили врагами, готовятся, чтобы сорвать и дискредитировать наши выборы, <...> это очень рискованно и может сорвать нам дистанционное голосование полностью, поэтому категорически нет», — цитирует Памфилову ТАСС.

Политолог Александр Асафов отметил в беседе NEWS.ru, что попытки повлиять на ход ДЭГ со стороны предпринимались неоднократно. По его словам, все они были безуспешными.

«Это серьезный программно-аппаратный комплекс, который разработан со всеми необходимыми системами защиты <...> Нынешние архитекторы системы понимают, что ее будут пытаться взломать, потому, исходя из этого, делаются выводы и принимаются соответствующие меры», — подчеркнул эксперт.

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Член СПЧ, профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков также отметил, что степень защищенности ДЭГ от внешнего вмешательства достаточно серьезная. «Но хакеры, конечно, иногда бывают намного более профессиональны, чем создатели тех или иных систем. Будем надеяться, что в данном случае внешнего вмешательства в систему ДЭГ не случится», — предположил он в разговоре с NEWS.ru.

Директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий», бывший замглавы Минцифры Илья Массух считает, что ДЭГ, как и любая IT-система, уязвимо к хакерским атакам.

«Тем более сейчас многие хакеры стараются атаковать такие значимые IT-системы. Она, безусловно, защищена, но требует постоянного внимания, что будет осуществляться», — пояснил он NEWS.ru.

По его мнению, отказ от проведения онлайн-голосования за рубежом связан с тем, что сейчас почти все DDoS-атаки осуществляются из-за границы.

Почему критикуют онлайн-голосование на выборах

По данным ЦИК, на утро 29 января в комиссию поступило 12,5 тысячи заявлений, сообщили РИА Новости. Из них 2,5 тысячи — от желающих проголосовать по месту нахождения, а остальные — от тех, кто хочет выразить свою волю дистанционно.

Несмотря на популярность ДЭГ, есть у этой системы и критики. Так, на выборах в Госдуму 2021 года произошел скандал из-за итогов онлайн-голосования в Москве. Их пришлось ждать значительно дольше, чем в шести других регионах, использовавших ДЭГ.

Дистанционное голосование определило результат в девяти одномандатных округах столицы. До введения данных ДЭГ в ГАС «Выборы» там предварительно одерживали победу оппозиционные кандидаты. Затем ситуация кардинально поменялась, что и вызвало много подозрений.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Например, представители оппозиции заявляли о возможном участии в ДЭГ ботов и обращали внимание на якобы «статистические аномалии в голосованиях на различных временных интервалах». При этом о корректности онлайн-голосования говорили как в ЦИК, так и в общественном штабе по наблюдению за выборами — там говорили, что задержка итогов ДЭГ была связана с большим процентом переголосовавших.

Представители экспертного сообщества тогда признавали, что вопросы к ДЭГ есть, но это не повод отказаться от новых технологий. Например, президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов говорил NEWS.ru, что система ДЭГ нужна «всем избирателям и организаторам кампаний потому, что это веяние времени, новая технология, от которой сложно отмахнуться».

В прошлом году Памфилова заявила о готовности ЦИК к диалогу с теми, кто не доверяет онлайн-голосованию. «Мы намерены и готовы всех, кто искренне убежден, у кого есть сомнения по поводу ДЭГ, мы, несмотря на перегруз и занятость, считая это важнейшим аспектом, готовы провести в стенах ЦИК круглый стол с приглашением всех, не верящих в ДЭГ», — приводит ее слова РИА Новости.

Можно ли сфальсифицировать итоги ДЭГ

По мнению Полякова, оснований не доверять этой системе нет. Эксперт рассказал о своем опыте наблюдения за ДЭГ в Москве — в рамках Единого дня голосования в 2023 году. Он сказал, что присутствовал в «секретной комнате» в ЦИК, где заседает группа, контролирующая онлайн-голосование.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Электронные токены во время процедуры разделения ключей шифрования для публичного тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ)

«Я все видел своими глазами — все эти семь ключей шифрования для проведения ДЭГ, которые сдаются представителям партий и другим наблюдателям, то есть членам комиссии. С этой точки зрения все организовано таким образом, что повлиять на конечный результат, то есть изменить голосование конкретных избирателей с одной позиции на другую, в принципе невозможно», — подчеркнул Поляков.

Член СПЧ при этом отметил, что и в случае с ДЭГ «нет предела совершенству», поскольку информационно-коммуникационные технологии развиваются быстро. По его мнению, любые замечания будут учитываться, а несовершенства — исправляться.

Как планируют развивать ДЭГ

Впервые ДЭГ применили в России на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году. Тогда в рамках эксперимента онлайн-голосование прошло в трех столичных избирательных округах. По данным ЦИК, им воспользовались более 10 тысяч избирателей.

Затем понятие дистанционного электронного голосования появилось в федеральном законодательстве. В 2020 году москвичи и жители Нижегородской области смогли проголосовать онлайн на референдуме по поправкам в Конституцию. Еще спустя год систему ДЭГ впервые применили на выборах в Госдуму — голосование прошло уже в семи субъектах РФ. В 2022-м на едином дне голосования число регионов-участников ДЭГ выросло до восьми, а в 2023-м — до 25.

В ЦИК неоднократно говорили о планах по дальнейшему развитию этой платформы. Например, в 2022 году Памфилова сообщала о большом интересе к онлайн-голосованию в регионах, где оно не применялось. А в сентябре 2023-го ее заместитель Николай Булаев также рассказал о максимальной степени защиты ДЭГ — по его словам, проверку системы проводили 100 «белых хакеров».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Политолог Асафов убежден, что через несколько электоральных циклов будет возможность дистанционно проголосовать из любого субъекта России. Поляков разделяет его мнение по поводу развития ДЭГ.

«Электронизация избирательного электорального процесса — это позитивный шаг. <...> Достаточно потенциальных избирателей на день голосования не приходит. Хотя имеют свою точку зрения и могли бы повлиять на окончательные результаты. Я думаю, что ДЭГ дает возможность людям исправить эту ситуацию, отдать свой голос», — заключил член СПЧ.

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