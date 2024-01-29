Начался прием заявок на онлайн-голосование на выборах в России Стартовал прием заявок для участия в ДЭГ на выборах президента России

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Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ стартовал 29 января, он продлится до 11 марта, сообщила пресс-служба ЦИК России. Там отметили, что заявление ДЭГ подается в электронном виде с использованием ЕПГУ (Единого портала государственных услуг).

Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что на участках поставят компьютеры на тот случай, если записавшиеся на ДЭГ по каким-то причинам не смогут проголосовать дистанционно. По ее словам, это поможет избежать возможных провокаций: например, случаев, когда гражданин записался дистанционно, а потом пришел на участок и решил все же проголосовать традиционно.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что на выборах президента РФ проголосовать смогут граждане страны, проживающие за границей. По ее словам, избирательные участки откроются везде, где есть представительства России. Москва рассчитывает на то, что удастся открыть около 300 избирательных участков за рубежом, однако в недружественных государствах ожидается открытие существенно меньшего количества избирательных пунктов, добавила она.

До этого сообщалось, что в недружественных странах могут возникнуть проблемы с организацией безопасности избирателей-россиян и членов избиркомов на выборах президента РФ. Тем не менее голосование не собираются отменять ни в одном из государств.