В ЦИК уточнили нюансы голосования на выборах президента России за рубежом Замглавы ЦИК Булаев: за рубежом есть проблемы безопасности избирателей-россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В недружественных странах могут возникнуть проблемы с организацией безопасности избирателей-россиян и членов избиркомов на выборах президента РФ, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» замглавы ЦИК Николай Булаев. Тем не менее, по его словам, вряд ли в каких-то государствах голосование отменят. Выборы пройдут как минимум на территории диппредставительств или консульств.

В отдельных странах демонстрируют явно недружественное отношение, в том числе к организации голосования на выборах президента. Поэтому решения будут принимать исходя из ситуации в конкретной стране и возможности обеспечить безопасность на участках, — пояснил Булаев.

Он отметил, что российские послы уже направили обращения к главам МИД недружественных государств с вопросом о гарантиях безопасности во время голосования на избирательных участках за пределами диппредставительств. Как рассказал замглавы ЦИК, на некоторые запросы уже пришли ответы, причем во многих из них отмечено, что голосование можно организовать, но безопасность его проведения не гарантируется.

Булаев добавил, что избирательные участки для выборов президента РФ за границей должны появиться до 24 января, а досрочное голосование начнется 1 марта. При этом за границей опция онлайн-голосования будет недоступна в целях кибербезопасности системы дистанционного электронного голосования, которая в этом случае может подвернуться дополнительному риску хакерских атак.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что предвыборная программа главы государства будет опубликована в установленные законом сроки. Он добавил, что в штабе кандидата решат, какой формы будет этот документ.