Бьюти-блогер и масон: кто составит конкуренцию Путину на выборах

Фото: Kremlin.ru

Стали известны имена 11 кандидатов на выборы президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта. Среди них как вполне ожидаемые и очевидные фигуры, так и внезапные, а в некоторой мере даже сюрреалистические.

Кто участвует

Исторически сложилось, что основную конкуренцию действующему президенту составляют лидеры самых крупных оппозиционных партий — КПРФ и ЛДПР.

После смерти Владимира Вольфовича Жириновского ЛДПР возглавляет Леонид Слуцкий. Логично, что и на президентских выборах Либерально-демократическую партию будет представлять он. Тут вопросов нет.

Интереснее дела обстоят с КПРФ. Коммунисты, кажется, отчаялись продвигать привычного и почти родного среднестатистическому россиянину Геннадия Зюганова. В прошлые выборы, проходившие в 2018 году, от КПРФ был малоизвестный до предвыборной гонки коммунист Павел Грудинин. Запомнился он полученными 11% и множеством скандалов — как семейных, так и связанных с бизнесом. По всей видимости, коммунистам хватило неожиданностей. И в этот раз они выдвинули более прозрачного и стабильного кандидата. Партию представит примелькавшийся Николай Харитонов, действующий депутат Государственной думы.

Но если с самыми многочисленными оппозиционными партиями все более или менее понятно, то иначе дела обстоят с самовыдвиженцами. Здесь, кажется, нас ждут зрелища.

Самое интересное

Помнится, в 2018 году много веселья вызвала кандидатура Ксении Анатольевны Собчак. А все почему? Потому что тогда, шесть лет назад, кандидат Рада Русских не дошла до ЦИК. А в этом, к нашей радости, дошла.

Если кто не в курсе, кто такая Рада Русских, — это бьюти-блогер. В интервью Рада делилась с благодарной публикой информацией о многочисленных пластических операциях, вызвав волну обсуждений.

Работала визажистом, занималась пошивом одежды в Китае. Основала — внимание! — Центр волновой диагностики в Санкт-Петербурге. «Что это такое?» —спросит внимательный читатель. И изумится: в этом самом Центре магию, эзотерику и прочие подобные практики используют для лечения заболеваний. Не покидает подозрение, что практики таро основательно и прочно войдут в политическую карту российской реальности. В случае, конечно, если Раду выберут главой России.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Кандидат от партии «Российская партия свободы и справедливости» Андрей Богданов подает документы в ЦИК

Среди прочих самовыдвиженцев выделяется также Андрей Богданов. Юный читатель может не помнить, а вот старшее поколение в курсе — он уже участвовал в выборах в 2008 году. И еще тогда заявлял себя как Великий Мастер масонской ложи.

Кажется, выборы не будут томными. И все дебаты Ксении Анатольевны еще покажутся нам высокоинтеллектуальными дискуссиями — страшно представить, какой предвыборной кампанией одарит нас Рада. И какие веские аргументы будет приводить противостоящий ей Богданов.

На фоне этих двух фигур кандидаты от «Зеленой инициативы», «Коммунистов России» и прочих малоизвестных и малочисленных партий кажутся, скажем честно, бледноватыми. Ни спиритических тебе сеансов, ни всемирных заговоров, ни переустройства вселенной.

Да и Ксения Анатольевна, как уже писали выше, померкла, несмотря на ее яркую биографию и бесчисленное количество скандалов и одиозных выходок.

Остается только порадоваться, что ЦИК не зарегистрировала кандидатуру, к примеру, актера Андрея Панина (признан в РФ иностранным агентом). Кажется, разве что он мог бы провести достойные дебаты с Радой Русских и Андреем Богдановым.

Известно, что на данный момент абсолютное большинство россиян поддерживает действующего президента — по данным социологов ему отдает предпочтение около 80% граждан.

И удивительно ли — с такой-то конкуренцией?

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